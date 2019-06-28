Политика Завтра Грузию накроет новая волна протестов - есть всего одно требование

2019-06-28 19:30 246

В Тбилиси на десятый день протестов в субботу, 29 июня, проведут масштабный Марш свободы.

Об этом заявил один из модераторов акции Шота Дигмелашвили, сообщает издание Новости-Грузия.

Протестующие планируют собраться на площади Первой Республики, откуда пройдет шествие к площади Свободы.

"В субботу будет десятый день, как мы стоим здесь, выходим из своих домов, выходим из публичных структур, из полиции, приезжаем со своих районов - значит вся Грузия. С площади Республики всем грузинским обществом мы пойдем к свободе", - заявил Шота Дигмелашвили.

Протестующие продолжают настаивать на отставке главы МВД Георгия Гахария – в настоящее время это их единственное требование.

Ранее были выполнены предыдущие требования, в частности, выпущены на свободу все задержанные в ходе акций протеста, а также гарантирован переход на пропорциональную систему парламентских выборов.