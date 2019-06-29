Политика Представитель Зеленского пообещал месяц подметать Крещатик, если не снизит "зеленый тариф"

2019-06-29 14:30 288

В пятницу, 28 июня, представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус пообещал добиться снижение тарифа на "зеленое электричество" в два раза. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Герус отметил, что "зеленый тариф" в четыре раза выше в Украине, чем, к примеру, в Армении. Именно в этой стране состоялся первый аукцион для солнечных электростанций.

Затем представитель президента пообещал, что будет месяц подметать Крещатик в Киеве на волонтерских засадах, если у него не получиться снизить "зеленый" тариф.

"Обещаю: если во фракции "Слуга народа" будет не менее 200 депутатов и если мы до конца следующего года в ходе конкурентных аукционов не снизим зеленый тариф на солнце в два раза, я сдам мандат (если он у меня будет). И месяц на волонтерских началах буду подметать Крещатик", - написал Герус.

Также представитель Зеленского объяснил, что значить снизить тариф на "зеленое электричество". По его словам, это означает, что тариф, полученный для новой "солнечной" станции, будет в два раза ниже, чем действующий сегодня "зеленый" тариф.