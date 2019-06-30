Политика Чубаров назвал условие возобновления подачи воды: план деоккупации Крыма на стол

2019-06-30 10:31 63

 

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Россия как страна-оккупант, должна быть "максимально наказана за свои преступления". Об этом он сказал в эфире Радио Крим.Реалии.

“Мы сделали все, чтобы Крым был максимально дорогим для содержания российским оккупантам. События последних лет показывают, какие огромные ресурсы Россия вкладывает в содержание полуострова ... Мы осознаем, что дальнейший отказ от поставок воды не просто осложняет жизнь оккупантам, но имеет и влияние на экологическую ситуацию. Но когда идет война между двумя государствами, очень важно, чтобы вопросы, связанные с безопасностью многих людей, решались не одной стороной в форме ультиматумов — то есть Россией. Российское государство в лице Путина и других политиков всегда хочет поставить на колени и западных политиков, и украинское государство, ставя им ультиматумы”, — заявил Чубаров.

Отвечая на вопрос, при каких условиях материковая Украина может дать воду Крыму, Чубаров заявил, что “условие всего лишь одно — конкретный план деоккупации Крыма на стол, когда мы видим этапы, даты, хронику вывода российских войск”.

“Только прямые переговоры об этом. Вода — после деоккупации или в момент деоккупации как минимум”, — сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

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