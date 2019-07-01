Украина КАРТА Впервые за долгое время сутки на Донбассе прошли без потерь и ранений

2019-07-01 11:43 183

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз - с применением запрещенного минского соглашениями вооружение.

Как сообщили в штабе Операции объединенных сил, обстрелы велись в районе Марьинки, Лебединского, Широкиного, Опросного, Павлополя, Песок, Талаковки, Новотроицкого, Водяного, Красногоровки, Верхньоторецкого, Луганского, Новотошковского.

"В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям", - говорится в сообщении.

По данным разведки 30 июня одного противника уничтожили, и еще один ранен.

С начала текущих суток сепаратисты два раза обстреляли позиции Объединенных сил в районе Новоолександровки и Новолуганского.