Политика ЦИК допустил партию Саакашвили до выборов в Раду и уже внес в бюллетень

2019-07-01 12:44 162

Центральная избирательная комиссия приняла решение о внесении партии Рух новых сил Михаила Саакашвили в избирательный бюллетень на внеочередных выборах в Раду, сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Центризбирком решил не проводить новой жеребьевки. Комиссия внесла изменения в постановление от 26 июня, которым было утверждено содержание избирательного бюллетеня.

Политическая партия Рух новых сил Михаила Саакашвили будет под номером 22 в избирательном бюллетене на внеочередных парламентских выборах.

Напомним, Верховный суд Украины 28 июня постановил зарегистрировать кандидатов на выборах в Раду от партии Саакашвили.