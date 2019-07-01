Политика Сегодня Финляндия возглавила Совет Евросоюза - мандат продлится до конца года

2019-07-01 13:45 117

Председательский мандат Финляндии в Совете Евросоюза начинается в понедельник, 1 июля и продлится до 31 декабря.

Как сообщает Интерфакс, мтрана представила программу своего председательства, состоящую из четырех разделов. В первую очередь Финляндия во время своего председательства намерена сосредоточиться на защите основополагающих ценностей ЕС и развитии диалога о правовом государстве.

Еще одним пунктом документа является борьба против коррупции, которая подрывает базовые ценности и правила союза, подрывает доверие граждан к властям и нарушает здоровое финансовое управление. Кроме того, Финляндия выступает за созданию "конкурентоспособного и социально инклюзивного" Евросоюза.

"Европейская экономика продолжит наращивать свой потенциал, но в замедленном темпе. Напряженность в международной торговле, изменения в сфере труда и технологий, а также старение населения представляют собой важный вызов для экономического роста, занятости и процветания", - говорится в документе.

Финляндия также считает необходимым всестороннее использование потенциала научных исследований, инноваций, а также цифровых технологий в ЕС.

Особое внимание страна намерена уделить социальной включенности и занятости молодежи. "Мы не можем позволить себе потерять поколение", - отмечается в программе Финляндии.

Третий раздел посвящен проблеме изменения климата и сокращения выбросов углекислого газа.

"С этой целью Евросоюзу следует разработать долгосрочную стратегию в защиту климата, чтобы стать углеродно-нейтральным, начиная с 2050 года", - призывают в Хельсинки.

Последний, четвертый раздел программы председательства Финляндии посвящен защите граждан ЕС. В этом направлении Хельсинки выделяет три вектора: защита Европы от последствий конфликтов в соседних с ЕС регионах, борьба против трансграничной преступности и терроризма, а также обеспечение внутренней безопасности Евросоюза.

Председательство Совета ЕС осуществляется по очереди каждым государством-членом на срок шесть месяцев. В этот полугодовой период соответствующая страна Евросоюза председательствует на заседаниях советов разного профиля, кроме Совета ЕС по иностранным делам, занимается подготовкой и обсуждением с Еврокомиссией и Европарламентом законопроектов ЕС, организует общесоюзные мероприятия политического и культурного направления.

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