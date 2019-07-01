Политика Визовый режим с Россией: секретарь СНБО сделал заявление

2019-07-01 19:30 234

 

Новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк выступил против визового режима с Россией. Об этом он рассказал в интервью изданию "LB".

По его словам, сейчас нет такой необходимости. "Если будет политическое решение - будем его анализировать, что даст практическое его применение", - отметил он.

Также Данилюк отметил, что украинские санкции против РФ будут продлеваться. "Если мы хотим, чтобы Европа и США продлевали свои санкции, мы обязаны делать это сами. Тем более, что у нас есть несовпадения в фамилиях, как, например, по Ротенбергу. Против одного из самых близких людей Путина, который строил Крымский мост, ввели санкции все, кроме нас. Мы сделали вид, что букву "р" не выговариваем", - отметил он.

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