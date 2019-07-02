Украина КАРТА Обострение на Донбассе: число обстрелов растет, есть погибшие и раненые

2019-07-02 10:12 354

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 25 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибли двое украинских военных.

Как сообщили в штабе Операции объединенных сил, 13 раз противник использовал запрещенное минскими соглашениями оружие. Обстрелы велись вблизи Водяного, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Опросного, Песок. Кроме того, обстреливали позиции ВСУ вблизи Новоалександровки, Новолуганского, Зайцевого, Луганского, Новотошковска, Крымского, Новгородского.

"В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое - получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным разведки 1 июля трое противников были уничтожены, и еще пятеро ранены.

С начала текущих суток сепаратисты два раза обстреляли позиции Объединенных сил - в районе Лебединского и Новолуганского. О пострадавших военных в штабе ООС не сообщают.