Политика Демарш в ПАСЕ: к протесту Украины подключились уже семь стран

2019-07-02 11:13 333

Представители Швеции в Парламентской ассамблее Совета Европы присоединились к заявлению Украины и шести других стран, которые устроили демарш после возвращения российской делегации в ПАСЕ.

"Это информация от наших балтийских коллег. К финальному заявления, которое было от семи стран после возвращения России, присоединились депутаты от Швеции", - заявил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

По его словам, Польша поддержала инициативу подготовить новую резолюцию против возвращения России в ПАСЕ.

Напомним, 26 июня ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме. После этого глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает ПАСЕ. Шесть других стран - Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония также объявили демарш.