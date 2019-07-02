Политика Демарш в ПАСЕ: к протесту Украины подключились уже семь стран

2019-07-02 11:13 333

Представители Швеции в Парламентской ассамблее Совета Европы присоединились к заявлению Украины и шести других стран, которые устроили демарш после возвращения российской делегации в ПАСЕ. 

"Это информация от наших балтийских коллег. К финальному заявления, которое было от семи стран после возвращения России, присоединились депутаты от Швеции", -  заявил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

По его словам, Польша поддержала инициативу подготовить новую резолюцию против возвращения России в ПАСЕ.

Напомним, 26 июня ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме. После этого глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает ПАСЕ. Шесть других стран - Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония также объявили демарш.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Зеленский потребовал от Гройсмана наказать Климкина за его общение с РФ

2019-07-01 20:30 816

У Зеленского впервые раскрыли детали будущих переговоров с Россией

2019-07-01 11:15 3228

Почему Климкин не согласовал с Зеленским ноту РФ - глава МИД дал объяснение

2019-06-27 21:00 1422

Зеленский: решение о возвращении РФ в ПАСЕ приняли давно

2019-06-27 18:30 1539

Еще новости в разделе "Политика"

Перед выборами Гройсман заявил, чем его уже не устраивает Порошенко

2019-07-02 14:16 15

Перед выборами Украина потеряла безвизовый режим с двумя странами

2019-07-02 13:15 216

Демарш в ПАСЕ: к протесту Украины подключились уже семь стран

2019-07-02 11:13 333

В Украину запретили ввозить автомобили российского производства

2019-07-01 21:00 999
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Перед выборами Гройсман заявил, чем его уже не устраивает Порошенко 2019-07-02 14:16 15
Перед выборами Украина потеряла безвизовый режим с двумя странами 2019-07-02 13:15 216
Демарш в ПАСЕ: к протесту Украины подключились уже семь стран 2019-07-02 11:13 333
В Украину запретили ввозить автомобили российского производства 2019-07-01 21:00 999

Лента

14:16 Перед выборами Гройсман заявил, чем его уже не устраивает Порошенко
13:44 Из-за ветра в пяти областях Украины обесточены более 600 населенных пунктов
13:15 Перед выборами Украина потеряла безвизовый режим с двумя странами
12:43 Чехия запретила Аэрофлоту выполнять рейсы Москва - Прага - Москва
12:14 Обстрел санитарного авто в зоне ООС расследуют прокуратура и СБУ
КАРТА 11:42 Прогноз погоды: В Украину идут дожди с грозами и шквальный ветер
11:13 Демарш в ПАСЕ: к протесту Украины подключились уже семь стран
10:41 Суд отменил штраф водителю, который отказался от проверки и вызвал второй экипаж полиции
КАРТА 10:12 Обострение на Донбассе: число обстрелов растет, есть погибшие и раненые
09:40 Скандал с Airbus: США готовит дополнительный список на товары из Евросоюза