Украина Обстрел санитарного авто в зоне ООС расследуют прокуратура и СБУ

2019-07-02 12:14 186

По факту обстрела санитарного автомобиля ВСУ на Донбассе проводится досудебное расследование.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, досудебное расследование уголовного производства по части 2 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователями Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Напомним в районе села Водяное сепаратисты обстреляли санитарный автомобиль Hummer ВСУ. В результате атаки погибли боевой медик и водитель. Старшина, который также находился в машине, получил огнестрельное ранение.