Политика Иран угрожает за один час уничтожить Израиль в случае нападения армии США

2019-07-03 08:11 291

Глава комитета по вопросам национальной безопасности иранского парламента Моджаба Зоннур заявил, что Иран уничтожит Израиль в случае нападения США, передает агентство Mehr.

"Если США нападут на нас, то Израиль просуществует еще не более получаса", − подчеркнул Зоннур, добавив, что на случай агрессии со стороны Вашингтона у Тегерана есть "внушительная военная мощь".

Он также назвал заявление американского президента Дональда Трампа об отмене удара по Ирану за десять минут до атаки "политическим блефом".

"Если бы американцы считали, что их атака будет успешной, они бы не отменили ее, и это, безусловно, произошло бы", − указал парламентарий.

По его словам, все 36 военных баз США в регионе находятся под наблюдением Тегерана.