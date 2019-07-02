Политика Перед выборами Украина потеряла безвизовый режим с двумя странами

2019-07-02 13:15 213

Весной текущего года Украина опустилась в рейтинге паспортов мира на 44-е место (минус 4 позиции), потеряв безвизовый режим с двумя странами. 

Согласно данным обновленного Индекса паспортов, опубликованного компанией Henley & Partners, Украина делит 44-е место с Никарагуа и Тувалу.

В настоящее время украинцы могут посещать без визы 126 стран. За последние месяцы Джибути и Бенин изменили свою визовую политику, и теперь украинцы должны получать электронную визу вместо визы по прибытии.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимают Япония и Сингапур, паспорта которых позволяют посещать без визы 189 стран мира. Южная Корея, которая три месяца назад также была на первой строчке, потеряла две позиции и теперь занимает второе место вместе с Германией и Финляндией (187 стран). Тройку лидеров замыкают Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

В исследовании также отмечается, что за 10 лет количество безвизовых стран для украинцев выросло в 2,5 раза. Так, в 2009 году граждане Украины могли посещать без визы всего 50 стран мира, занимая 62 место в рейтинге, 5 лет назад – 79 стран, занимая 53 место в рейтинге. По состоянию на начало июля украинцы могут без виз посещать 126 стран мира.

Напомним, согласно рейтингу Global Passport Power Rank - украинский паспорт, по состоянию на май, занимал 25 место в мире с возможностью посещать без виз 132 страны.

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