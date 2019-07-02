Украина Жизнь украинских пенсионеров кардинально изменится: «40 тысяч гривен в одни руки»

2019-07-02 18:00 324

Украинским пенсионерам в очередной раз пересчитали размер выплат, некоторые из них даже могут получить 40 тысяч гривен

В Украине после повышения пенсий в марте средняя выплата составила более 3 тысяч гривен.

Известно, что самые высокие выплаты в Украине получают, пенсионеры, которые принадлежат к отдельным группам. В частности, речь идет о судьях в отставке, нардепов и других. Их вознаграждение может достигать более 20 тысяч в месяц. При этом уже несколько лет в Украине действует пенсионное ограничения, которым предусмотрены самые высокие выплаты на уровне 14,97 тыс. грн.

Однако судьи все же смогли отстоять свое право на высокую пенсию. В результате постоянных слушаний они завоевали право получать выплаты на уровне 44 тысяч гривен.

«В Украине за год, по данным Пенсионного фонда, стало больше на 20 тыс. тех людей, которые получают пенсию более 10 тыс. грн. По состоянию на начало 2019 го их уже почти 140 тыс., что составляет 1,2% от общего количества, тогда как на 1 января прошлого года их было 118 тыс., или 1%. Самые большие пенсии в этой категории — у судей. Далее идут народные депутаты и прокуроры», — подсчитал экономист Алексей Дорошенко.

Таким образом, эксперт рассказал, что для того чтобы иметь подобную пенсию необходимо принадлежать к конкретной группе населения.

Также ранее сообщалось, что стало известно, кто может рассчитывать на повышение пенсий уже с 1 июля 2019 года. Отмечается, что с 1 июля 2019 года будут повышены пенсии тем украинцам, которые получали небольшую зарплату и при этом имеют значительный трудовой стаж

«На ближайшем заседании правительства мы завершим все процедурные моменты», — заявил Гройсман во время заседания.

Премьер также отметил, что на протяжении полутора лет выплаты увеличивались и для военных пенсионеров, и для представителей «вредных» и опасных профессий.

Единственной категорией, которая требовала повышенного внимания, оставались работники, имеющие большой трудовой стаж, но маленькие зарплаты, следовательно, малые отчисления.