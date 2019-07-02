Политика Путин дал новое поручение по гражданству украинцам

2019-07-02 17:16 237

 

Российский президент поручил МВД изучить возможность предоставления дополнительных преференций украинцам, желающим получить гражданство РФ.

Президент России Владимир Путин поручил МВД РФ при необходимости подготовить предложения по предоставлению дополнительных преференций гражданам Украины, желающим получить российское гражданство. Об этом говорится на сайте Кремля во вторник, 2 июля.

"МВД России проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций", - говорится поручении.

Ответственным за выполнение назначен глава МВД РФ Владимир Колокольцев, срок исполнения - 1 августа.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Путин пояснил, что решение предоставлять в упрощенном порядке гражданство РФ жителям украинского Донбасса носит чисто гуманитарный характер, "потому что сложившуюся ситуацию больше нельзя терпеть".

Кабмин Украины признал незаконными паспорта России, выданные украинским гражданам на неподконтрольной территории Донбасса.

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