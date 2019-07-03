Центризбирком дал партиям по одному часу телеэфира на политическую агитацию

Центризбирком распределил эфирное время для проведения предвыборной агитации политическими партиями на общенациональном канале Общественного телевидения и Общественного радио.
Эфирное время будет предоставляться в два этапа - двумя равными частями по 30 минут.
"Эфирное время для проведения предвыборной агитации политическими партиями, кандидаты в народные депутаты от которых зарегистрированы в ЗБИО, а также кандидатами в народные депутаты, зарегистрированных в ОИО, на региональных радиоканалах не предоставляется", - сообщает пресс-служба ЦИК
Кроме этого, ЦИК зарегистрировал еще 32 официальных наблюдателей от международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля. 19 - от Всемирного Конгресса Украинцев, 13 - от Украинского конгрессового комитета Америки.