Политика Центризбирком дал партиям по одному часу телеэфира на политическую агитацию

2019-07-03 13:16 132

Центризбирком распределил эфирное время для проведения предвыборной агитации политическими партиями на общенациональном канале Общественного телевидения и Общественного радио. 

Эфирное время будет предоставляться в два этапа - двумя равными частями по 30 минут.

"Эфирное время для проведения предвыборной агитации политическими партиями, кандидаты в народные депутаты от которых зарегистрированы в ЗБИО, а также кандидатами в народные депутаты, зарегистрированных в ОИО, на региональных радиоканалах не предоставляется", -  сообщает пресс-служба ЦИК

Кроме этого, ЦИК зарегистрировал еще 32 официальных наблюдателей от международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля. 19 - от Всемирного Конгресса Украинцев, 13 - от Украинского конгрессового комитета Америки.

 

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