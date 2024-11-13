Политика Политический кризис в Германии: правящая партия и оппозиция договорились о досрочных выборах

2024-11-13 11:28

В Германии лидеры руководящей Социал-демократической партии и крупнейшего оппозиционного альянса ХДС/ХСС договорились о дате досрочных выборов в Бундестаг. Об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на источники в обеих партиях.

Утверждается, что СДПГ и ХДС/ХСС договорились о проведении выборов 23 февраля, хотя ранее прогнозировалось, что они пройдут в марте.

При этом во фракции СДПГ говорят, что канцлер Олаф Шольц попросит вотум доверия в Бундестаге 16 декабря.

Вместе с тем, окончательное решение о дате выборов должен принять федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Напомним, 6 ноября в Германии начался политический кризис, когда Олаф Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера, который является лидером Свободной демократической партии. После этого распалась правительственная коалиция.