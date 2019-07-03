Политика В МВД обещают арестовать Клюева в случае пересечения границы

2019-07-03 21:30 135

 

Правоохранители задержат экс-депутата от Партии регионов, бывшего главу администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева в случае пересечения им украинской границы. Об этом сказал советник министра внутренних дел - председатель координационного штаба МВД Иван Стойко на брифинге в Киеве.

По словам Стойко, Клюев уже 5 лет скрывается на территории России. При этом он добавил, что Клюев "сбежал вместе с Януковичем".

Стойко подчеркнул, что Клюев не пересекал границу в обратном направлении, то есть из России в Украину. По словам советника министра внутренних дел, "если он только пересечет границу, то он сразу будет задержан нашими правоохранительными органами".

Комментируя решение Центральной избирательной комиссии о регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты, Стойко назвал его "преждевременным" и выразил надежду, что оно будет пересмотрено.

Как сообщалось, накануне ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в депутаты. Экс-регионал будет баллотироваться по мажоритарному округу №46 в Донецкой области от Либеральной партии Украины.

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