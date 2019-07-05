Политика Иран устроил дипскандал из-за захвата морпехами танкера с нефтью в Гибралтаре

2019-07-05 14:46 72

Британская королевская морская пехота захватила иранский нефтяной танкер в Гибралтаре за попытку доставить нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС, что взывало негодование у Тегерана. 

Напомним, танкер Grace 1 был конфискован на британской территории на южной оконечности Испании после того, как он прошел путь вокруг Африки, от Ближнего Востока до устья Средиземного моря.

Министерство иностранных дел Ирана вызвало британского посла, чтобы выразить "свое решительное возражение против незаконного и недопустимого захвата" своего судна.

Дипломатический жест Тегерана снял все сомнения в том, что Иран владеет этим судном, плавающим под флагом Панамы и зарегистрированным в Сингапуре под управлением компании.

По данным Reuters, танкер перевозил иранскую нефть, загруженную у побережья Ирана, хотя в его документах говорится, что нефть поступила из соседнего Ирака. Хотя страны Евросоюза запретили поставки нефти в Сирию с 2011 года, они никогда не захватывали танкеры в море. В отличие от США, Европа не вводила широких санкций против Ирана.

 

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