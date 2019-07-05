Политика Разумков уже признал, что из-за Саакашвили выборы в Раду могут быть сорваны

2019-07-05 21:36 114

Требование к ЦИК внести в состав участников избирательного процесса партию Рух новых сил заочно осужденного в Грузии Михаила Саакашвили и перепечатать бюллетени может сорвать проведение парламентских выборов в определенную дату. 

"Ситуация опасная, потому что часть бюллетеней напечатана", - заявил в эфире украинского телеканала лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков, уточнив, что речь идет о более 5 млн экземпляров.

На это, акцентировал внимание политик, потраченны деньги из бюджета. "Это может привести к срыву выборов, потому что эти бюллетени нужно перепечатать, на это нужно иметь дополнительный ресурс, который в бюджете не предусмотрен", - пояснил Разумков.

Второй проблемой, по его словам, является время, которое требуется на смену бюллетеней.

"К сожалению, эта кампания очень динамичная, и это может привести к срыву выборов", - заявил лидер Слуги народа.

"Я думаю, что это одна из технологий, которая может быть использована... Сегодня  выборы в Украине под угрозой", - резюмировал он.

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