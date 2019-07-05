Детали документ В Славянске «смотрящий» от Порошенко криминальный авторитет Недава готовил убийство Нели Штепы

2019-07-05 15:36 231

В Славянске предотвратили покушение на Нелю Штепу — экс-мэра, а ныне кандидата в депутаты Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционной платформы – За жизнь». Об этом сообщил 112 канал.

По словам самой Штепы, в течение трех дней за ней следил неизвестный автомобиль. Она обратилась с заявлением в Нацполицию: «Было страшно выезжать из дома, пришлось ночевать у знакомых, чтобы оторваться от преследования. Неизвестные караулили меня возле моего дома, сопровождали по городу, чуть не спровоцировали аварию, бросив «ежей» под колеса моего автомобиля».

Благодаря камерам видеонаблюдения, которые зафиксировали автомобиль злоумышленников, их удалось задержать. Полицейские обнаружили в салоне автомобиля два пистолета, один из которых был с глушителем, и холодное оружие.

Неля Штепа заявила, что «отмазывать» задержанных в отделение полиции приехал Святослав Цыпин — местный криминальный авторитет и представитель штаба кандидата в народные депутаты по 47-му округу Олега Недавы. «Это дает все основания полагать, что именно Недава стал организатором силового запугивания и попытки организовать мое убийство», — считает политик.

Напомним, в 90-х Цыпин был известен по прозвищам «Тима-отморозок» и «Кавказец». Дважды судимый — за вымогательство, рэкет, хулиганство, наркоторговлю. В 2010 году его снова задержали: вместе с двумя соучастниками из числа бывших заключенных Цыпин вымогал деньги с жителя Красного Лимана, приковав его наручниками к батарее. В его квартире обнаружили целый арсенал оружия: гранатомет «Муху», два АК-74 и газовый пистолет, переделанный для стрельбы 9-миллиметровыми патронами. Однако уголовной ответственности ему удалось избежать.

Последние 5 лет Цыпин работает на Олега Недаву — народного депутата от БПП, которого на Донбассе называют «смотрящим» Порошенко. Недава активно задействует услуги Цыпина в период избирательных кампаний: для организации подкупа избирателей, запугивания членов избиркомов, вброса бюллетеней, так называемых каруселей. Именно по такой схеме Недава «проталкивал» в местные советы проект администрации президента Порошенко «Наш край».

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