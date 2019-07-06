Политика Двойка по географии: пресс-служба Зеленского знатно оконфузилась

2019-07-06 13:00 174

 

Сайт президента Украины, анонсируя визит главы государства в Канаду, оконфузился, назвав столицей Канады Торонто. Ошибку позже исправили, однако прокол не остался незамеченным.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook разместила скриншот страницы президентского сайта.

В комментарии она отметила, что даже те "новые лица", которые работали в западных медиа, не всегда компетентны и профессиональны. "Вниманию пресс-службы президента. Столица Канады - Оттава. Не Торонто. Это 5 средней школы, урок географии", - написала Геращенко.

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