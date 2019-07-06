Украина Новые расценки на газ: украинцам показали, сколько платить в июле

2019-07-06 14:30 114

 

Цены на голубое топливо для потребителей стали меньше.

Об этом сообщили представители НАК "Нафтогаз Украины", - пишет Politeka.

По имеющейся информации, с 1 июля промышленные потребители будут платить за газ по новым тарифам.

В частности, монополист снизил цены на природный газ для промышленных потребителей с 1 июля 2019 года. Теперь "Нафтогаз" предлагает своим клиентам голубое топливо по цене 5017 – 5606 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

Если сравнивать с показателями за июнь 2019 года, то цены на газ были снижены на 12,7-13,5%.

Стоит отметить, что монополист пока не опубликовал новую цену на июль на газ для населения и других потребителей по ПСО. Но если опираться на постановление Кабмина от 5 июня 2019 года, цена скорее всего будет снижена. В "Нафтогазе" ранее называли цену 5803 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортировки и распределения).

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