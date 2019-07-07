Политика Россия наращивает войска вблизи Украины: в США объяснили, с чем это связано

2019-07-07 13:00 348

Американский дипломат объяснил, что сейчас происходит у границ Украины и стоит ли опасаться масштабной военной угрозы

Недавно появились разведданные, что Россия продолжает наращивать войска возле украинской границы. В то же время спецпредставитель США Курт Волкер считает, что на данный момент не стоит воспринимать это как подготовку к нападению.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

Он объяснил, что сейчас происходит у границ Украины и стоит ли опасаться масштабной военной угрозы.

"По размещению войск с российской стороны. Они приходят и уходят. Мы видели в течение нескольких лет, что количество войск возрастает перед ротацией. При ротации также иногда есть вспышка насилия, потому что они тестируют оборудование и убеждаются, что им там удобно. Думаю, мы видим именно это. Опять же, это не свидетельствует о каких-либо новых продвижениях", – сказал Волкер.

Как сообщали новости "Сегодня", в Минобороны рассказывали, что у границ Украины стоит огромная армия РФ. Начальник Управления верификации Генерального штаба ВСУ Андрей Гудзь отмечал, что агрессор с 2014 года вдвое увеличил свои силы.

В то же время на днях проходило заседание Совета НАТО-Россия, на котором поднимался вопрос российских войск в Украине. Представителям РФ напомнили, что ее войска зашли на чужую территорию без разрешения.