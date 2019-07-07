Политика Страна в опасности: сеть взволновало заявление советника Зеленского про Крым

2019-07-07 15:00 327

 

Пользователи сети бурно отреагировали на слова советника президента Владимира Зеленского Даниила Гетманцева о вреде гражданам Украины из-за отключения водоснабжения в оккупированном РФ Крыму.

Мнением поделились в интернете.

Напомним, советник главы государства по экономическим вопросам Даниил Гетманцев заявил, что отключая воду на аннексированном Крымском полуострове, Украина вредит своим гражданам.

Однако украинский сегмент пользователей в социальных сетях не поддержал его слова. Многие достаточно негативно отреагировали на заявление Гетманцева.

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