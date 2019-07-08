Политика Еще один влиятельный человек из команды Зеленского захотел стать премьером

2019-07-08 11:14 54

На кресло Гройсмана (который и сам прилагает максимум усилий, чтобы остаться премьером) все больше претендентов. В команде Зеленского уже сразу несколько знаковых фигур четко дали понять, что не прочь возглавить правительство.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что заинтересован в должности премьер-министра.

В интервью украинскому телеканалу, отвечая на вопрос, интересует ли его должность премьера в перспективе, Данилюк сказал: "Не буду врать, что меня это не интересует".

Реагируя на комментарий, почему тогда согласился стать секретарем СНБО, мечтал ли об этой должности или это "политическая ссылка", Данилюк ответил: "Когда это у нас были ссылки? Я говорил про эту должность еще в 2014 году с Порошенко. В 2014 году мы об этом говорили, но из политических соображений этого не произошло".

По его словам, сейчас у него зарплата - около 50 000 грн.

Напомним, ранее глава офиса президента Андрей Богдан также не исключал, что может стать премьер-министром.

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