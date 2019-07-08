Политика В ОБСЕ осудили аннексию Крыма и милитаризацию Черного моря

2019-07-08 17:00 195

 

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Люксембургскую декларацию, которая содержит резолюцию, осуждающую аннексию Крыма. Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Высоцкий на своей странице в Facebook.

Часть документа касается угрозы "Северного потока-2". Также в декларации есть 24 пункт, в котором указано, что именно Россия не выполняет Минские соглашения. Также российскую сторону осудили за аннексию Крыма и милитаризацию Черного моря.

"С этим 24-м пунктом связана странное поведение одного из членов швейцарской делегации, которая давно была замечена в симпатиях к России. Она пыталась с голоса снять этот пункт. Но мы его отстояли во время голосования 79 голосами против 29", - отметил Высоцкий.

Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что Россия пыталась сорвать заседание ассамблеи - на мероприятие не явились 8 делегатов РФ.

"Это провокационное поведение российской делегации встретило осуждение среди почти всех других делегаций", - подчеркнул нардеп.

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