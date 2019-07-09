Политика Парламентская ассамблея ОБСЕ признала захваченных украинских моряков военнопленными РФ

2019-07-09 16:00 39

 

В Парламентской ассамблее ОБСЕ признали захваченных Россией в Керченском проливе украинских моряков военнопленными.

Об этом говорится в резолюции, принятой ПА ОБСЕ на ежегодной сессии в Люксембурге.

«Парламентская ассамблея ОБСЕ вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, которые охватывают Автономную Республику Крым, город Севастополь и морские районы», — говорится в документе.

В резолюции указано, что ПА ОБСЕ «осуждает неспровоцированный акт вооруженной агрессии и неоправданное несоответствующее применение военной силы со стороны Российской Федерации против украинских судов и членов их экипажей в нейтральных международных водах Черного моря вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018».

Парламентская ассамблея «рекомендует действующему председателю ОБСЕ, институтам ОБСЕ и государствам-участникам прилагать все усилия и использовать все имеющиеся инструменты для обеспечения безотлагательного и безоговорочного освобождения украинских военнопленных, содержащихся в заключении Российской Федерацией, и захваченных судов», — отмечается в резолюции.

Также Ассамблея настоятельно призывает РФ предоставлять украинским военнопленным, пока они не будут освобождены, необходимую медицинскую, юридическую и консульскую помощь в соответствии с положениями международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции.

Парламентарии ОБСЕ настоятельно призывают РФ обеспечить свободу прохождения через Азовское море и Керченский пролив соответствии с нормами международного права, в частности с положениями Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.

Также в ПА ОБСЕ поддерживают предоставление необходимых ресурсов для повышения потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в частности за счет использования оборудования технического наблюдения, беспилотных летательных аппаратов и спутниковых изображений, по наблюдению за ситуацией в Азовском море и Керченском проливе.

Напомним, российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Москва инкриминирует украинским морякам «незаконное пересечение госграницы», за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В ОБСЕ осудили аннексию Крыма и милитаризацию Черного моря

2019-07-08 17:00 381

В ОБСЕ отклонили поправку России в резолюцию по Донбассу и Крыму

2019-07-07 12:00 906

В России во время исследований на глубоководном аппарате погибли 14 моряков: все подробности ЧП

2019-07-02 21:00 2505

Волкер о предложении России передать моряков: Это была ловушка

2019-06-30 10:00 801

Еще новости в разделе "Политика"

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала захваченных украинских моряков военнопленными РФ

2019-07-09 16:00 39

Еще один влиятельный человек из команды Зеленского захотел стать премьером

2019-07-09 12:15 534

Повышенные тарифы на газ признаны незаконными - есть окончательное решение суда

2019-07-09 11:00 663

Зеленский дал боевикам неделю на демонтаж укреплений

2019-07-09 10:13 759
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала захваченных украинских моряков военнопленными РФ 2019-07-09 16:00 39
Еще один влиятельный человек из команды Зеленского захотел стать премьером 2019-07-09 12:15 534
Повышенные тарифы на газ признаны незаконными - есть окончательное решение суда 2019-07-09 11:00 663
Зеленский дал боевикам неделю на демонтаж укреплений 2019-07-09 10:13 759

Лента

16:00 Парламентская ассамблея ОБСЕ признала захваченных украинских моряков военнопленными РФ
15:45 Facebook заявил о необходимости государственного регулирования Соцсетей
15:14 В клинике США перепутали пациентов и отключили от жизнеобеспечения не того
15:13 Фигаро там. Национальная опера завершила сезон
ТРАГЕДИЯ 14:12 Жуткое ДТП с военными под Киевом: солдаты-контрактники сгорели заживо
13:43 Японцы массово арендуют авто не для того, чтобы на нем ехать
13:16 Нацбанк скупает валюту, а доллар падает: эксперты объяснили причины и последствия
12:15 Еще один влиятельный человек из команды Зеленского захотел стать премьером
11:28 Инвестиции в ценные бумаги: что нужно знать банковских вкладах и рисках
11:00 Повышенные тарифы на газ признаны незаконными - есть окончательное решение суда