Политика Суд вынес оправдательный приговор мэру Одессы

2019-07-09 17:00 240

В Малиновском райсуде началась массовая драка. Активисты во главе с Михаилом Саакашвили пошли на штурм судебного зала, который охраняла полиция.

Малиновский районный суд Рдессы вынес оправдательный приговор мэру Одессы и другим чиновникам Одесского горсовета по делу о финансовых махинациях при покупке зданий завода Краян. Об этом сообщает Украинская служба информации во вторник, 9 июля.

Коллегия судей Малиновского районного суда Одессы, в состав которой входит Дмитрий Передерко, Виктор Корой и председатель коллегии Сергей Черевко, вынесла свой вердикт по "делу Краяна" и оправдала обвиняемых мэра Одессы Геннадия Труханова, его зама Павла Вугельмана, директора Департамента горхозяйства Алексея Спектора, его зама Владимира Радионова, депутата Одесского горсовета Василия Шкрябая, – говорится в сообщении.

Суд признал обвинение прокуроров САП недоказанным, а действия обвиняемых в рамках своих полномочий – законными.

Одним из факторов, повлиявшим на такое решение могло стать признание судом недопустимым такие доказательства как: сообщение о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и другим обвиняемым неуполномоченным лицом, а также экспертизу оценки стоимости здания, согласно которой Одесский горсовет переплатил за здания на ул. Косовской, 2Д в несколько раз.

Теперь у прокуроров САП есть семь дней, с момента получения подписанного решения суда, на подачу апелляции.

Также сообщается, что после оправдательного приговора Труханову в Малиновском райсуде началась массовая драка. Активисты во главе с Михаилом Саакашвили пошли на штурм судебного зала, который охраняла полиция. Суд вынужден огласить перерыв на 10 минут, после чего продолжил работу.

Напомним, 14 февраля Геннадий Труханов был задержан в аэропорту Борисполь сразу после прилета из Варшавы. Тогда же задержали и заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.

Мэра Одессы подозревают в злоупотреблении служебным положением в деле о покупке зданий завода Краян за 185 млн гривен. Его отпустили на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.

В июле 2018 года Труханов подал на Украину иск в Европейский суд по правам человека из-за его задержания детективами Национального антикоррупционного бюро.