Политика Какое оружие могут предоставить США Украине: озвучены варианты

2019-07-10 19:00 168

 

Американские эксперты предполагают, что США могут продать или передать Украине переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.

Об этом рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"ЗРК и ПЗРК у нас есть и свои, они достаточно модернизированы. Но у американцев есть свое представление о том, что нам необходимо", - отметил он.

По словам Жирохова, неизвестно, что в Конгрессе подразумевают под противокорабельным комплексом берегового базирования, так как у американцев единственный противокорабельный комплекс - Harpoon. Однако он устанавливается исключительно на кораблях и самолетах, берегового варианта не существует.

Эксперт уточнил, что в сфере противовоздушной обороны Украине нужны мощные зенитные ракетные комплексы Patriot.

"Но это очень дорогое оружие. Для того, чтобы мы его получили, нужно политическое решение. Нужны подписи, начиная от президента США и заканчивая комитетами палаты представителей. Так же, как это было с Польшей и Румынией. Еще одна большая проблема - мы не являемся членами НАТО. Ведь Patriot работают в связке с радиолокационными системами. Но у нас стандарты еще советские", - подытожил Жырохов.

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