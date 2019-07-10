Украина фото В Карпатах в разгар лета пошел снег

2019-07-10 18:00 180

 

На одной из самых высоких вершин украинских Карпат, горе Поп Иван, пошел снег с дождем.

Об этом говорится в сообщении Черногорского горного спасательного-поискового поста.

По состоянию на 14:05 на горе Поп Иван Черногорский облачно, снег с дождем, ветер западный 7-8 м/с. Температура воздуха +3 °С.

Стоит отметить, что горная вершина расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Высота горы составляет 2020,5 м.

В свою очередь Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области призывает туристов, планируя поход в горы, учитывать погодные условия.

11 июля погода в Украине будет прохладной, кое-где температура опустится до +5 °С.

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