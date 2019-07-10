Украина Сколько зарабатывают водители такси: узнайте и удивитесь

2019-07-10 21:30 213

Практически каждый второй украинец озадачен поиском более прибыльной работы. Но мало кто знает, что заработать «кругленькую» сумму можно работая простым таксистом.

Ежегодный оборот рынка такси в Украине составляет 40 млрд гривен, но при этом 98% этих денег работают в "тени". Таким образом, ежегодно государственный бюджет Украины теряет 4 млрд грн, а Пенсионный фонд недополучает 1,4% от всех своих поступлений. Такие расчеты опубликовали специалисты Офиса эффективного регулирования (BRDO), сообщает Hyser.

Впрочем, об обороте рынка такси в Украине и о масштабах заработка сервисов можно узнать не только из примерных оценок экспертов.

Так, руководитель одной из известных таксо-курьерских компаний дал интервью журналистам и признался, что водитель из его штата установил рекорд по заработной плате и получил за месяц 80 тысяч гривен. «Если я не ошибаюсь, он работал шесть дней в неделю около 10 часов. Это в Киеве» - уточнил он.

Кроме того, он пояснил, что в его компании достаточно высокие бонусные выплаты за брендирование и получить 15 тысяч гривен можно только за то, что авто курсирует по городу с фирменной наклейкой. Поэтому заработать озвученную сумму в десятки тысяч гривен – вполне реально. При этом расходы на топливо составляют 25-30% от общего дохода.