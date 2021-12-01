Детали Действующий председатель Кассационного админсуда в составе Верховного Суда Украины Михаил Смокович достоин переизбрания на должность, - Загородний

2021-12-01 19:55

Юрий Загородний

Действующий председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Украины Михаил Смокович достоин переизбрания на должность. Он это заслужил своей работой. Такое мнение высказал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Загородний.

"Если его кандидатура рассматривается на должность Кассационного административного суда Украины в составе Верховного суда Украины, то это очень достойная кандидатура. Я думаю, что он своей работой заслужил то, чтобы возглавлять Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины", - отметил политик.

При этом Загородний добавил, что Смокович действительно ответственный человек.

"Я непосредственно знаю этого судью, этого человека, этого гражданина Украины. И в свое время, когда его назначали на должность, мне пришлось знакомиться с его биографией. Если я не ошибаюсь, то он профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины, лауреат премии Ярослава Мудрого. Он занимается научной и преподавательской деятельностью, он является автором научных монографий, книг, научных публикаций. Он входил в состав редакционных коллегий и печатных изданий Высшего административного суда Украины, Верховного суда Украины. Принимал участие в рабочих группах по вопросам судебной реформы, Конституционной комиссии. Это действительно ответственный человек и он уже работал на руководящих должностях в административных судах Украины", - подытожил политик.

Напомним, 6 декабря должны состояться выборы председателя Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Украины. На эту должность претендует действующий председатель Михаил Смокович.