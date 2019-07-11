Украина КАРТА Обострение на Донбассе: погиб украинский солдат, еще девять человек ранены

2019-07-11 09:13 192

За прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны сепаратистов погиб один военный из состава операции Объединенных сил. Еще семеро получили ранения, и двое были травмированы.

Как сообщает пресс-центр ООС, противник 42 раза нарушилирежим прекращения огня, из них 28 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, зенитных установок, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, семеро получили ранения и двое - боевое травмирование", - сказано в сообщении.

Обстрелы велись возле населенных пунктов Марьинка, Каменка, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Пески, Березовое, Широкино, Гранитное, Красногоровка, Водяное, Николаевка, Тарамчук, Лебединское, Причепиловка, Новотошковское, Луганское, Южное, Золотое-3, Попасная, Новоалександровка, Золотое-4, Новозвановка, Хутор Вольный, Новолуганское, Зайцево.

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