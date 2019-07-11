Политика Пять катеров ВМС Ирана безуспешно пытались остановить британский танкер

2019-07-11 15:14 225

Пять катеров, которые, предположительно, принадлежат ВМС Ирана, попытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.

Как сообщает Reuters, вначале иранцы потребовали, чтобы судно остановилось, но после предупреждения, поступившего по радиоканалу с британского корабля, катера отошли назад.

Официальный Лондон на этот инцидент пока никак не отреагировал.

Напомним, 4 июля полиция и таможенные службы Гибралтара задержали супертанкер Grace 1 по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию. Судно везло нефть из Ирана. МИД Ирана немедленно выразил решительный протест послу Великобритании в связи с задержанием танкера, пригрозил захватить танкер Великобритании, если конфискованное судно не будет возвращено.

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