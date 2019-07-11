Детали видео Кандидат от «Слуги народа» на 221 округе Анна Пуртова замешана в мошенничестве, – блогер

2019-07-11 14:26 105

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» по 221 мажоритарному округу в Киеве Анна Пуртова замешана в мошенничестве. Кроме того, она несколько лет платила налоги в бюджет Российской федерации. Об этом в своем видеоролике заявил блогер Владислав Зборовский.





«Владимир Александрович, когда-то вы сказали, что лучше кот в мешке, чем волк в овечьей шкуре. Так, а волка вы и пропустили! Пуртова Анна Анатольевна – кандидат от вашей партии «Слуга народа» киевского 221 Печерского округа. Есть все основания утверждать, что данный кандидат обманула больше сотни людей по всей Украине с программой Work&Travel, – заявил блогер.

По данным Зборовского, Пуртова брала деньги со студентов якобы за устройство на работу за границей по программе Work&Travel, однако не выполняла свои обязательства. Согласно предоставленным блогером документам, против компании Пуртовой в связи с этим открыто несколько уголовных производств.

«Более того, ее компания ANYWAY вела активную бизнес-деятельность и платила налоги в течение последних нескольких лет в Москве», – отметил блогер.

Он также разместил под видео ряд ссылок с доказательствами того, что Пуртова действительно имеет компании, зарегистрированные в Российской федерации.

«И сейчас этот же кандидат называет себя «патриотом Украины» и говорит, что изменит ее. Как? Так же, как и свою репутацию в интернете, закрывая рот украинцам и публикую фейковые отзывы через свою же компанию Online Reputation? У нас собран полный список доказательств ее мошеннической деятельности. Большая часть информации собрана с государственных сайтов», – подытожил Зборовский.