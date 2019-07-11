Политика В ЦИК озвучили стоимость избирательных бюллетеней

2019-07-11 21:30 189

Центральная избирательная комиссия назвала стоимость одного бюллетеня для внеочередных парламентских выборов в Украине.

Цену объяснила глава ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга.

По словам Слипачук, на предстоящих выборах будут разные по стоимости бюллетени. Их цена зависела от формата. Например, изготовление избирательного документа в общегосударственном многомандатном избирательном округе за один экземпляр стоило четыре гривны и 20 копеек.

В одномандатных в зависимости от формата цена находится в границах 2,28-4,68 гривны.