Политика Стало известно, когда состоится встреча "Нормандского формата"

2019-07-11 18:30 186

 

Встреча советников глав государств и правительств "Нормандского формата" состоится 12 июля 2019 года в Париже. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства. Тем самым правительство Германии подтвердило слова Ангелы Меркель.

"По вопросу возвращения к "нормандскому формату", по вопросу сроков этой встречи… Я очень хочу, чтобы эта встреча произошла срочно, поэтому запланирована встреча, первая встреча рабочая (на уровне внешнеполитических советников, - прим.ред) запланирована уже в июле. Верим в победу и прекращение войны", - заявила она 18 июня во время визита в Берлин Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента России уже подтвердил участие своего представителя на встрече. Им станет Владислав Сурков. Именно он примет участие во встрече советников глав государств и правительств "Нормандского формата".

Напомним, на прошлой неделе, Курт Волкер, специальный представитель Госдепартамента США по Украине, обсудил с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым проведение встречи в "нормандском формате". Как отметил Волкер, после выборов в Верховную Раду 21 июля, станет известно, сможет ли президент Зеленский сформировать большинство для выполнения Минских соглашений. Он также сообщил, что связывался с Владиславом Сурковым.

Ранее Меркель уже назвала дату встречи советников лидеров стран "нормандского формата". А президент Владимир Зеленский анонсировал, что внешнеполитические советники лидеров стран "нормандского формата" проведут подготовительную встречу в ближайшее время, чтобы подготовиться к их следующим переговорам.

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