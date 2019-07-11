Украина С начала года почти 8 тысяч украинцев изменили имена

2019-07-11 19:30 150

 

С начала текущего года около 8000 украинцев изменили имена в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния. Об этом сообщили в отделе пресс-службы Управления информационной политики Министерства юстиции в ответе на запрос корреспондента УНН.

По данным пресс-службы, с начала текущего года отделами государственной регистрации актов гражданского состояния Украины составлено 7736 актовых записей о перемене имени.

При этом в Минюсте добавили, что в течение 2018 года было составлено 16541 актовую запись об изменении имени.

Напомним, Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ) утвердило вывод, что законопроект о дематюкации может создать проблему с использованием иностранных имен и фамилий.

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