Украина КАРТА На Донбассе ударила тяжелая артиллерия, у ВСУ снова есть потери и раненые

2019-07-12 13:16 213

За минувшие сутки сепаратисты 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, 11 раз применили запрещенное Минскими соглашениями оружие. Один украинский военнослужащий погиб, еще двое ранены.

Как сообщает штаб ООС, террористы применяли артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Тарамчук, Широкино, Новоселовка Вторая, Пески, Пищевик, Марьинк, Гнутово, Водяное, Чермалык, Лебединское, Новомихайловка, Березовое, Луганское, Новолуганское, Зайцево и Светлодарск.

Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. По данным украинской разведки, три боевика были убиты и четверо ранены.