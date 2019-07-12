Политика В РФ официально признали украинцев угрозой своей нацбезопасности

2019-07-12 16:29 315

Похоже, хозяин Кремля осознал, что укранцев ему не сломить и не запугать. И от осознания этого ему самому стало страшно до такой степени, что украинские общественные организации официально начали признавать прямой угрозой нацбезопасности. Так, генпрокуратура РФ признала международную общественную организацию Всемирный конгресс украинцев угрозой безопасности России.

"Установлено, что деятельность этой организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", − говорится в заявлении ведомства.

Данные о принятом решении генеральная прокуратура направила в министерство юстиции РФ для внесения организации в соответствующий перечень.

Всемирный конгресс украинцев был создан в США в 1967 году. Сейчас штаб-квартира организации находится в канадском Торонто. Конгресс является координатором украинских диаспор по всему миру.