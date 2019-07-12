Политика Миг-29 на свалку: Болгария закупила новейшие истребители США F-16 Block 70

2019-07-12 14:14 126

Минобороны Болгарии покупает восемь первых американских многофункциональных истребителей F-16 Block 70. 

На основании решения Совета министров Болгарии министр обороны Красимир Каракачанов подписал международный договор о приобретении, боевом оснащении и дальнейшем техническом обслуживании американских многофункциональных истребителей F-16 Block 70.

Как сообщает Укринформ, накануне правительство Болгарии утвердило договор о приобретении истребителей. 

Доставка истребителей будет осуществлена после ратификации договора Народным собранием Болгарии и Конгрессом США.

Как сообщили в правительстве Болгарии, общая стоимость истребителей составит чуть более 1,2 млрд евро.

Американские истребители заменят находящиеся сегодня на вооружение в Болгарии устаревшие российские Миг-29.

Напомним, в мае прошлого года Болгария отказалась покупать российские истребители МиГ. Болгарский президент Румен Радев заявил, что это "невозможно". Позже стало известно, что Болгария предложила семи странам подать заявку для поставок 16 истребителей для замены старых Миг-29. Россия в этот список не попала. А в июне 2019 года администрация США приняла решение продать Болгарии истребители F-16C/D Block 70/72 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $1,673 млрд.

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