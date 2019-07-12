Детали видео Афера століття: як Куліч надумав пошити в дурні чернігівців

2019-07-12 16:19 285

Тривалий час Чернігівщина знаходилася у жорстких бізнесових тенетах мільйонера Валерія Куліча. Відомий одіозний політик, підприємець та латифундист роками висмоктував бюджет області та використовував свої владні повноваження виключно для відстоювання інтересів свого бізнесу, при цьому – проблеми людей вирішувати принципово відмовлявся.

Сьогодні Валерій Куліч знову рветься до влади та хоче стати народним депутатом по 205 округу у Чернігові. Цього разу він вигадав грандіозну оборудку, про яку досі ніхто не чув.

Всі деталі дізнавайтеся у відео

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видео Афера століття: як Куліч надумав пошити в дурні чернігівців 2019-07-12 16:19 285
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