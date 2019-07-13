Украина ВСУ накрыли террористов на Донбассе мощным ответным огнем: все детали

2019-07-13 14:00 525

 

В районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 12 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.

В результате один военный получил ранение, еще один – боевую травму. В ответ один оккупант уничтожен и трое ранены. Противник открывал огонь по украинским военным из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, передает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле Лебединского, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Березового, Авдеевки, Песков, Марьинки и окрестности Новомихайловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреляли 9 раз: возле Зайцево, Травневого, Новолуганского, Новоалександровки, в районе населенного пункта Попасная, окрестности Золотого-4, вблизи Светлодарска.

С начала текущих суток, 13 июля, враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - возле Широкино и Авдеевки.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА На Донбассе ударила тяжелая артиллерия, у ВСУ снова есть потери и раненые

2019-07-12 13:16 2070

Гуманный суд ФРГ приговорил воевавшего на Донбассе наемника к двум годам условно

2019-07-12 09:12 471

КАРТА Обострение на Донбассе: погиб украинский солдат, еще девять человек ранены

2019-07-11 09:13 441

Нападение показало, кто не хочет мира: Зеленский поручил Генштабу максимально усилить ВСУ

2019-07-10 21:00 993

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине четырем категориям пенсионеров повысили выплаты

2019-07-13 14:30 3807

ВСУ накрыли террористов на Донбассе мощным ответным огнем: все детали

2019-07-13 14:00 525

"Косые зебры" в Украине: что дают водителям и пешеходам

2019-07-13 13:00 363

С 12 по 25 июля в Киеве ограничат движение по Набережному шоссе

2019-07-12 18:33 492
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине четырем категориям пенсионеров повысили выплаты 2019-07-13 14:30 3807
ВСУ накрыли террористов на Донбассе мощным ответным огнем: все детали 2019-07-13 14:00 525
"Косые зебры" в Украине: что дают водителям и пешеходам 2019-07-13 13:00 363
С 12 по 25 июля в Киеве ограничат движение по Набережному шоссе 2019-07-12 18:33 492

Лента

15:33 Нещодавно у Національній опереті відбулася прем’єра трагікомедії «Розмова, якої не було»
15:00 Доллар и евро вновь упали, гривна так просто не сдается: новый курс от НБУ
14:30 В Украине четырем категориям пенсионеров повысили выплаты
14:00 ВСУ накрыли террористов на Донбассе мощным ответным огнем: все детали
13:30 Малиновский все-таки перейдет в Аталанту — СМИ
13:00 "Косые зебры" в Украине: что дают водителям и пешеходам
12:30 У Зеленского рассказали о легализации марихуаны и однополых браков
12:00 Составлен финансовый гороскоп: в каком возрасте станете богатым именно вы
11:30 В Украину возвращается жара, но это еще не все
11:00 Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным