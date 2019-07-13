Украина ВСУ накрыли террористов на Донбассе мощным ответным огнем: все детали

2019-07-13 14:00 525

В районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 12 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.

В результате один военный получил ранение, еще один – боевую травму. В ответ один оккупант уничтожен и трое ранены. Противник открывал огонь по украинским военным из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, передает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле Лебединского, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Березового, Авдеевки, Песков, Марьинки и окрестности Новомихайловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреляли 9 раз: возле Зайцево, Травневого, Новолуганского, Новоалександровки, в районе населенного пункта Попасная, окрестности Золотого-4, вблизи Светлодарска.

С начала текущих суток, 13 июля, враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - возле Широкино и Авдеевки.