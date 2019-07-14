Политика Гройсман: Поезда в Россию нельзя отменить из-за ЕС

2019-07-14 10:31 84

Глава правительства объяснил, почему Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с РФ.



Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией из-за обязательств перед Евросоюзом. Об этом он рассказал в эфире канала Украина 12 июля.

"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский Cоюз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе, Соглашения об ассоциации, мы просто не можем", − подчеркнул премьер.

Гройсман также отметил, что о возобновлении авиасообщения с РФ речь пока не идет.

"Мы должны вводить ограничения, когда Россия напала на Украину. Это наш враг… Отменены ограничения могут быть только тогда, когда россияне выйдут с территории Украины", − указал глава Кабмина.



Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что поддерживает прекращение железнодорожного сообщения с РФ, однако политического решения по данному вопросу ждать не стоит.