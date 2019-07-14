Политика Гройсман: Поезда в Россию нельзя отменить из-за ЕС

2019-07-14 10:31 84

 

Глава правительства объяснил, почему Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с РФ.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией из-за обязательств перед Евросоюзом. Об этом он рассказал в эфире канала Украина 12 июля.

"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский Cоюз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе, Соглашения об ассоциации, мы просто не можем", − подчеркнул премьер.

Гройсман также отметил, что о возобновлении авиасообщения с РФ речь пока не идет.
"Мы должны вводить ограничения, когда Россия напала на Украину. Это наш враг… Отменены ограничения могут быть только тогда, когда россияне выйдут с территории Украины", − указал глава Кабмина.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что поддерживает прекращение железнодорожного сообщения с РФ, однако политического решения по данному вопросу ждать не стоит.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Крым оказался на пороге катастрофы без Украины: в России признали беспомощность

2019-07-14 11:05 24

Приметы на 14 июля: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2019-07-14 10:53 99

Сегодня День святых Петра и Павла: традиции, примеры, запреты и табу праздника

2019-07-12 12:15 1020

В ЕС сняли санкции с Януковича и его окружения

2019-07-11 20:30 714

Еще новости в разделе "Политика"

Крым оказался на пороге катастрофы без Украины: в России признали беспомощность

2019-07-14 11:05 24

фото + видео Зеленский "проверил" воду в Черном море

2019-07-14 10:33 84

Гройсман: Поезда в Россию нельзя отменить из-за ЕС

2019-07-14 10:31 84

У Зеленского рассказали о легализации марихуаны и однополых браков

2019-07-13 12:30 2376
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Крым оказался на пороге катастрофы без Украины: в России признали беспомощность 2019-07-14 11:05 24
фото + видео Зеленский "проверил" воду в Черном море 2019-07-14 10:33 84
Гройсман: Поезда в Россию нельзя отменить из-за ЕС 2019-07-14 10:31 84
У Зеленского рассказали о легализации марихуаны и однополых браков 2019-07-13 12:30 2376

Лента

11:05 Крым оказался на пороге катастрофы без Украины: в России признали беспомощность
10:53 Приметы на 14 июля: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
10:45 В США шторм "Барри" перерос в ураган: местные жители в опасности
фото + видео 10:33 Зеленский "проверил" воду в Черном море
10:31 Гройсман: Поезда в Россию нельзя отменить из-за ЕС
10:00 Украина превратится в Австралию: ученые ошарашили данными о климате в будущем
15:33 Нещодавно у Національній опереті відбулася прем’єра трагікомедії «Розмова, якої не було»
15:00 Доллар и евро вновь упали, гривна так просто не сдается: новый курс от НБУ
14:30 В Украине четырем категориям пенсионеров повысили выплаты
14:00 ВСУ накрыли террористов на Донбассе мощным ответным огнем: все детали