Политика В Кабмине решили выплатить компенсацию потерявшим жилье на Донбассе украинцам

2019-07-15 17:30 306

Кабинет министров Украины пообещал компенсировать разрушенное в результате вооруженной агрессии Российской Федерации частное жилье на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе украинского правительства.

Данное решение было утверждено еще 10 июля по инициативе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В документе указано, что владельцы жилых домов и квартир, которые были разрушены во время боевых действий на Донбассе, смогут получить денежную компенсацию. При этом сумма выплат будут определять по показателям стоимости сооружения жилья в указанных областях, но предельный ее размер составит 300 тысяч гривен.

"Согласно одобренному механизму, органы местного самоуправления (военно-гражданские администрации) будут обследовать жилье, разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ, и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам", - говорится в сообщении.

Граждане Украины, которые намерены получить компенсацию, должны обратиться в специально созданные Комиссии при областных государственных администрациях и подать заявления и документы. Формы необходимых документов и порядок рассмотрения заявлений разработает МинВОТ. Средства на компенсацию будут предусмотрены в госбюджете.

"В основу разработанного механизма положены принципы оказания денежной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, предусмотренные Кодексом гражданской защиты Украины с учетом того, что с 26 января 2015 года в Донецкой и Луганской областях установлен режим чрезвычайной ситуации государственного уровня военного характера", - отмечается в сообщении.