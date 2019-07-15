Украина Украинцев ожидает неприятный сюрприз с субсидиями: кому не повезет

2019-07-15 18:30 3372

 

Украинцам сообщили о новых субсидиях, а должникам дали еще один шанс

 Выплата субсидий «живыми деньгами», по мнению специалистов, себя не оправдала в полной мере, поскольку была неподготовленной. Поэтому летом доля украинцев, которые получали льготы на оплату коммуналки наличными, потеряют такую возможность в дальнейшем.

В этом процессе ключевую роль сыграл политический курс, ведь значительная часть средств из госбюджета пошла на избирательный процесс.

По словам эксперта по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украинского института анализа и менеджмента политики Андрея Никончука, также, получив дополнительные средства к пенсиям (субсидии наличными выплачивали вместе с пенсиями) субсидианты разобрались, что это за выплаты, и потратили их не по назначению.

«В итоге вместо того, чтобы стимулировать экономию потребления энергоресурсов, власть получила около 25% должников-субсидиантов, и теперь непонятно, как с них взыскать долги, – анализирует Никончук. – Если бы вводили монетизацию, как изначально планировалось, то есть без возможности выдавать наличные на руки до конца отопительного сезона – а это соблазнительно большие суммы, в 3-4 раза большие, чем субсидии летом, – то результат был бы совсем другой», — говорит специалист.

Позитив, по его мнению, в том, что люди поняли: появится задолженность — льгот больше не видеть. А также, должникам дали еще один шанс, пообещав назначить им скидку от государства на оплату коммуналки, но уже в безналичной форме.

 

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