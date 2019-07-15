Политика В МИД РФ заявили об обсуждении с Украиной обмена моряков

2019-07-15 21:30 303

 

Вместе с тем представитель МИД РФ отказался отвечать на вопрос, стоит ли ждать каких-то результатов в ближайшее время

В МИД РФ заявили, что обсуждают с Украиной вопрос о возможном обмене 24 украинских моряков. Об этом замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил Интерфаксу.

"Конечно, обсуждается, думаем над этим", - сказал он.

Вместе с тем Карасин отказался отвечать на вопрос, стоит ли ждать каких-то результатов в ближайшее время.

Сегодня, 15 июля, в Киеве омбудсмен Людмила Денисова ведет переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой об освобождении украинских узников РФ (в том числе на территории временно оккупированного Крыма) и арестованных в Украине россиян.

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Пятый президент Петр Порошенко заявил, что к дате досрочных парламентских выборов Кремль с высокой долей вероятности освободит украинских моряков-военнопленных, чтобы поднять рейтинг определенным политическим силам перед голосованием 21 июля.

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