Украина КАРТА На Донбассе бьют запрещенные минометы - Силы ООС снова понесли потери

2019-07-16 09:41 207

В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня. Из них шесть раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб и трое получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Обстрелы велись вблизи Широкино, Авдеевки, Лебединского, Павлополя, Красногоровки, Луганского, Новоолександровки, Попасной, Крымского, Опытного.

По данным украинской разведки один враг был уничтожен, и один получил ранения.