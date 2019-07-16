Украина Разведка: оккупанты в ОРДЛО отправили из РФ дополнительных снайперов

2019-07-16 17:15 186

 

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, на территории оккупированного Донбасса перебросили из России дополнительные снайперские подразделения. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута во время брифинга.

“(Возросло количество — ред.) потерь личного состава в передовых подразделениях Объединенных сил за счет переброски с территории РФ на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях дополнительных снайперских подразделений, вооруженных в том числе снайперскими винтовками иностранного производства”, — сказал Праута .

Также, по данным разведки, одновременно принимаются меры по недопущению разоблачения высшего офицерского состава ВС РФ, проходит службу в органах военного управления 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет усиления их охраны подразделениями специального назначения.

Напомним, в результате обстрелов боевиков, 7 раз нарушили режим прекращения огня 15 июля, в Донецкой области погиб старший солдат отдельной механизированной бригады.

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