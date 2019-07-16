В Амстердаме суд отложил решение по "скифскому золоту"

Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу "скифского золота".
В суде приняли решение предоставить сторонам еще несколько месяцев для новых доказательств, после чего дело будут рассматривать далее.
По предварительным данным, решение по делу вынесут через 6-9 месяцев.
"Суд в любом случае желает большей ясности относительно предполагаемого права собственности в соответствии с законодательством Украины и предполагаемого права оперативного управления в соответствии с законодательством Украины, а также точной сферы действия решения министра культуры Украины от 13 мая 2014 года о том, что Управление сокровищами Крыма посвящено Национальному музею истории Украины", - говорится в сообщении.
Таким образом, золото и дальше будет оставаться в музее Алларда Пирсона.